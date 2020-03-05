Рак крови. 7 признаков, которые могут говорить о начавшейся лейкемии

«Начавшаяся лейкемия может также вызывать появление крови в моче, стуле, увеличить частоту кровотечений из носа, десен», - предупреждают онкологи.

Как сообщает MedikForum.ru, лейкемия, известная как рак крови, означает злокачественное перерождение лейкоцитов (белых клеток), которые утрачивают свои изначальные функции, но продолжают неконтролируемо делиться, вытесняют здоровые клетки крови, проникают в органы и провоцируют в них патологические изменения.Чтобы своевременно заметить начавшуюся лейкемию, важно следить за собой, своим телом – только так можно засечь изменения, которые могут оказаться признаками заболевания.Врачи выделяют в первую очередь 7 таких признаков.Состояние, при котором в крови недостает здоровых эритроцитов для переноса кислорода по организму. На него указывают усталость, бледность кожи, головокружения, ощущение прострации.Если даже незначительный ушиб оставляет на коже синяки или вызывает кровотечение, это тоже вероятный признак.Если вы стали чаще болеть, возможно, причиной тому – рак крови. Для него особенно характерны боль в горле, бронхиальная пневмония, язвы во рту, кожная сыпь.При появлении заболевания опухшие лимфатические узлы обычно возникают в горле, подмышках, паху. При этом они могут увеличиваться из-за легкой инфекции, стресса.Лейкемия не воздействует непосредственно на пищеварительную систему, но раковые клетки производят вещества, влияющие на усвоение организмом питательных веществ.Некоторые формы рака крови раздражают, увеличивают селезенку, вызывая болезненное давление. Также это может заставить человека ощущать слишком быструю сытость при употреблении пищи.Он может иметь много причин. В случае лейкемии повышенную ночную потливость вызывают инфекции, внезапная лихорадка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онкологами были названы 7 признаков , возникающих на ранних стадиях разных видов рака.