Онкологи назвали 7 симптомов, возникающих на ранних стадиях разных видов рака
Симптомы рака на его ранних стадиях не всегда легко обнаружить, но если уделять пристальное внимание своему организму, можно своевременно засечь неблагоприятные изменения– например, странную усталость или нехарактерные проблемы с пищеварением.
Как сообщает MedikForum.ru с ссылкой на журнал Health and Human, онкологами были названы симптомы, которые часто возникают на ранних этапах разных видов рака.
Аномальное кровотечение. Следы крови в мокроте при кашле, моче или выделениях из прямой кишки – знак того, что нужно обязательно провериться у врача, чтобы исключить возможность рака. По мере роста злокачественная ткань имеет тенденцию нарушать рост здоровых клеток, что приводит к появлению крови.
Похудение. Данный симптом свойствен почти всем видам рака. Никогда не игнорируйте внезапную необъяснимую потерю веса – это может помочь диагностировать онкозаболевание на ранней стадии, когда лечение максимально эффективно. Развиваясь, раковая опухоль обрастает кровеносными сосудами, доставляющими ей питательные вещества. Организм их недополучает, в результате человек худеет.
Усталость. Возникающая даже после долгой ночи, достаточного сна, она также может быть маркером рака на его ранней стадии. Подобная изнуренность – показатель того, что иммунная система организма тратит много энергии, борясь с заболеванием.
Потеря аппетита. Нехарактерное для человека отсутствие чувства голода (особенно длительное)является тревожным сигналом, даже если отсутствуют другие симптомы.
Необычные припухлости. На ранних этапах заболевания они часто бывают безболезненными. Прежде всего должны настораживать образования на шее, яичках, молочных железах, в подмышечных впадинах.
Расстройства пищеварения. Изменения привычной работы кишечника (частые запоры или диарея), постоянная изжога, трудности с глотанием, ощущение вздутия – все это тоже серьезный повод посетить врача-онколога.
Потливость. Для рака характерно обильное ночное потоотделение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что медиками были названы 5 ранних признаков рака почки.
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