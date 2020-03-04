Не слишком ли много жира на животе? Простой способ проверить это

«Если оба конца легко сойдутся, проблемы нет. Если концы соединяются с трудом, ваш живот находится на грани ожирения. Не сходятся, – значит, жира слишком много, от него необходимо избавиться», – рассекретили способ эксперты.

Как сообщает MedikForum.ru, расчет индекса массы тела (ИМТ), к которому прибегают для выяснения излишков веса, не позволяет конкретизировать распределение жира в организме. Между тем, это принципиально важно для здоровья.Избыток жировой массы не всегда является проблемой, равномерная полнота вполне способна быть здоровой. Но когда слишком ли много жира скапливается на животе, это чревато развитием опасных нарушений. Именно с ним связан повышенный риск воспаления в организме, провоцирующего развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, метаболических отклонений, рака.В журнале Focus немецкие специалисты поделились простым способом проверить, не слишком ли толстый у человека живот. Для этого понадобиться веревка или лента, длина которой должна соответствовать человеческому росту.Ее нужно разрезать пополам и обернуть вокруг живота.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ученые назвали способ повысить метаболизм и ускорить жиросжигание в организме при сидячем образе жизни.