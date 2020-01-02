Как потерять жир на животе: простое изменение в образе жизни помогает в этом

«Увеличение продолжительности сна до 6-8 часов позволяет уменьшить висцеральный жир в области живота примерно на 26 процентов», - сообщили исследователи.

«Висцеральный жир, в отличие от подкожного жира - типа жира, который вы можете ущипнуть - представляет серьезную опасность для здоровья, поскольку он скрыт под поверхностью. Его близость к жизненно важным органам, таким как печень и кишечник, означает, что накопление жира повышает вероятность их заболеваний. Поэтому идентификация и устранение первопричины висцерального жира имеет важное значение для предотвращения потенциально опасных для жизни рисков», - резюмировали специалисты.