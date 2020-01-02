Как потерять жир на животе: простое изменение в образе жизни помогает в этом
Ученые предлагают внести простое изменение в образ жизни, чтобы уменьшить вредный висцеральный жир на животе. По их словам, в этом помогает увеличение количества сна.
Ученые из Великобритании, представляющие Университет Ланкастера, констатируют: сон достаточной продолжительности помогает терять жир на животе. Об этом, в частности, пишет журнал Express, ссылаясь на результаты 6-летнего исследования с участием 293 человек.
«Увеличение продолжительности сна до 6-8 часов позволяет уменьшить висцеральный жир в области живота примерно на 26 процентов», - сообщили исследователи.
Специалисты напоминают, что висцеральный жир является наиболее вредной формой брюшного жира из-за его расположения в организме. Скопление жира на животе тесно ассоциировано с высоким риском воспаления и развития метаболических нарушений. При этом приросту брюшного жира способствует употребление нездоровой пищи, недостаток физических упражнений и другие неблагоприятные факторы образа жизни.
Ученые отмечают, что сразу несколько исследований подтвердили влияние недостатка сна на повышенный риск увеличения висцерального жира. Недосып связан с повышенной выработкой стрессового гормона кортизола, действующего как активатор роста жировой ткани в организме.
«Висцеральный жир, в отличие от подкожного жира - типа жира, который вы можете ущипнуть - представляет серьезную опасность для здоровья, поскольку он скрыт под поверхностью. Его близость к жизненно важным органам, таким как печень и кишечник, означает, что накопление жира повышает вероятность их заболеваний. Поэтому идентификация и устранение первопричины висцерального жира имеет важное значение для предотвращения потенциально опасных для жизни рисков», - резюмировали специалисты.
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