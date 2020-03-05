Опубликованы правила пользования общественным туалетом

По статистике, самая чистая кабинка - первая по счету. Однако нажимать на слив необходимо в самую последнюю очередь, перед тем как покинуть кабинку. Водяные пары, которые поднимаются вверх после смыва, содержат огромное количество опасных бактерий. Не стоит забывать, что кнопка смыва, как и дверная ручка, является еще одним местом концентрации бактерий. Для нажатия кнопки лучше использовать салфетку.Самыми грязными считаются те места, до которых нужно притрагиваться руками. Поэтому при попытке помыть руки кран также необходимо открывать при помощи салфеток. Примечательно, что заразиться венерическими заболеваниями через использование туалета практически невозможно.