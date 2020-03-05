Опубликованы правила пользования общественным туалетом
Общественные туалеты являются чуть ли не самым грязным местом, но иногда их все-таки приходится использовать. Это необходимо сделать так, чтобы не подцепить опасное заболевание и не навредить своему здоровью. В первую очередь нужно вспомнить о том, сколько опасных бактерий может находится на дверной ручке при входе в общественный туалет. Открывать ее руками строго запрещено. Можно сделать это салфеткой или попробовать подтолкнуть ее локтем.
По статистике, самая чистая кабинка - первая по счету. Однако нажимать на слив необходимо в самую последнюю очередь, перед тем как покинуть кабинку. Водяные пары, которые поднимаются вверх после смыва, содержат огромное количество опасных бактерий. Не стоит забывать, что кнопка смыва, как и дверная ручка, является еще одним местом концентрации бактерий. Для нажатия кнопки лучше использовать салфетку.
Самыми грязными считаются те места, до которых нужно притрагиваться руками. Поэтому при попытке помыть руки кран также необходимо открывать при помощи салфеток. Примечательно, что заразиться венерическими заболеваниями через использование туалета практически невозможно.
Оставить комментарий