Эксперты пояснили, какую кабинку лучше выбирать в общественном туалете
Если посещения общественного туалета не избежать, следует минимизировать контакт с потенциально опасными бактериями – например, выбрав «правильную» кабинку. Эксперты пояснили, какую лучше предпочесть.
Бактериологический анализ более 50 туалетов показал, что меньше всего бактерий обитает в кабинке, которая находится ближе к входной двери. Иными словами, заходить лучше в первую – она посещается реже остальных.
Эксперты пояснили, что, заходя в общественный туалет, многие люди выбирают для себя кабинки, расположенные дальше от входа, - они кажутся посетителям наименее проходными. Но именно подобная логика приводит к тому, что дальние от входа кабинки оказываются самыми «гостеприимными», наиболее загрязненными. В них же быстрее заканчивается туалетная бумага.
Но для писсуаров действует обратное правило: ближайшие ко входу содержат наибольшее количество бактерий, способных вредить здоровью. Мужчины более торопливы, потому выбирают самый досягаемый писсуар, пояснили специалисты.
«В любом случае при посещении общественного туалета нужно как можно меньше прикасаться к поверхностям, очень тщательно мыть руки», - резюмировали они на портале Рамблер/доктор.
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