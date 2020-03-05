Напоминание для аллергиков: чем опасна ранняя весна

"В середине февраля наблюдался очень мощный занос пыльцы ветром с южных и юго-западных направлений. Основная масса пыльцы, которая была зарегистрирована, приходилась на ночные часы", - пояснил эксперт.

Например, береза в этом году выпустит сережки в середине марта, хотя обычно это происходит ближе к концу апреля. Об этом сообщили в Аграрно-технологическом институте РУДН.Жители России уже начали обращаться к медикам из-за зуда в глазах, насморка и приступов кашля, поскольку не осознают всю опасность раннего наступления тепла. Об этом рассказал заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаил Костинов.