Напоминание для аллергиков: чем опасна ранняя весна
Из-за аномально теплой погоды многие растения начнут цвести гораздо раньше обычного. Поэтому многие аллергики могут столкнуться с опасностью уже в ближайшие недели. По оценке биологов, весеннее цветение начнется в среднем на месяц раньше. Некоторые растения и вовсе могут зацвести на полтора-два месяца раньше обычного.
Например, береза в этом году выпустит сережки в середине марта, хотя обычно это происходит ближе к концу апреля. Об этом сообщили в Аграрно-технологическом институте РУДН.
Жители России уже начали обращаться к медикам из-за зуда в глазах, насморка и приступов кашля, поскольку не осознают всю опасность раннего наступления тепла. Об этом рассказал заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаил Костинов.
"В середине февраля наблюдался очень мощный занос пыльцы ветром с южных и юго-западных направлений. Основная масса пыльцы, которая была зарегистрирована, приходилась на ночные часы", - пояснил эксперт.
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