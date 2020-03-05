Более 32 миллионов рублей выделено в Ростовской области на борьбу с коронавирусом

Деньги пошли на покупку медикаментов и оборудования.В Ростовской области серьезно подошли к возможной угрозе заражения коронавирусом и выделили на предотвращение эпидемии 32,5 млн. рублей. На эту сумму было закуплено необходимое оборудование, медикаменты и расходные материалы.В учреждениях здравоохранения региона создан неснижаемый запас масок, костюмов биозащиты, перчаток, лекарственных средств. В аптечной сети имеются запасы лекарственных противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, средств индивидуальной защиты, сообщает правительство региона.При этом на Дону не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции. С начала вспышки проведено обследование 141 человека, которые прибыли из-за границы, контактировали с прибывшими или вызвали подозрение по другим признакам. У всех получены отрицательные результаты.В мире же, по последним данным, число зараженных новым типом коронавируса неуклонно близится к ста тысячам. На текущий момент больными признано больше 95 тысяч человек. За сутки умерло 87 человек. С начала года от коронавируса погибло чуть больше 3200 человек.Утешением может служить факт, что количество выздоровевших в разы больше. Их сейчас не меньше 53 000 человек.