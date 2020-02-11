«У нас нет эпидемии»: министр здравоохранения Ростовской области предостерегла от массового психоза
Татьяна Быковская считает, что нет никакой необходимости ходить в масках по улице.
В Ростовской области нет дефицита медицинских масок. Об этом сообщила на своей первой пресс-конференции после освобождения из-под домашнего ареста министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Она заверила, что медицинские маски есть во всех аптеках региона, в некоторых их даже раздают бесплатно.
— Человек приходит, покупает, что ему нужно, и ему бонусом выдают еще и медицинскую маску, — уверяет Быковская.
Министр уточнила, что речь идет об аптеках, куда медицинские маски поставляет ростовский производитель ЗАО «Фармацевт».
Быковская также развеяла слухи о том, что цены на маски взлетели до небес:
— Зайдите в любую аптеку, и вы увидите, что сверхъестественного роста цен на маски нет. Да, наверное, чуть стали они дороже. Так бывает, когда возникают такие массовые психозы у населения. Надо просто разъяснять населению, что не следует ничего покупать «про запас».
Такой массовый спрос на маски, по мнению министра здравоохранения, вызывает ненужную панику среди населения, которая не имеет никаких оснований:
— Не надо ничего массово скупать. У нас нет эпидемии. По улицам ходить в масках тоже не надо. Их нужно надевать во время посещения поликлиник. И не забывать менять вовремя, — заявила Татьяна Быковская.
С ней согласился и глава регионального Роспотребнадзора:
— На сегодня у нас под наблюдением находятся более 200 человек — это те люди, которые вернулись из Китая с отдыха, либо граждане КНР, имеющие вид на жительство. С части из них наблюдение снято. Из числа всех обследованных людей ни одного лабораторно подтвержденного случая диагноза новой коронавирусной инфекции в Ростовской области мы не имеем, — сказал Евгений Ковалев.
Ранее сообщалось, что федеральная антимонопольная служба выявила завышение цен на медицинские маски вплоть до 10-15 раз по стране. По информации ФАС, на сегодняшний день лидером по превышению цен на маски в оптовом сегменте оказалась Адыгея.
Ранее МедикФорум сообщал, что Татьяну Быковскую выпустили из под домашнего ареста. Министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская приступила к работе.
Оставить комментарий