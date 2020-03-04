Отболели: в Ростове-на-Дону пройден пик заболеваемости ОРВИ и гриппом
Наибольшее количество заболевших было зафиксировано в середине февраля.
В Ростовской области пошло на спад количество заболевших ОРВИ и гриппом. По последним данным показатели заболеваемости на минувшей неделе были ниже эпидемического порога на 10,5%.
— Сейчас в Ростовской области болеют более 18 тысяч человек. Снижение заболеваемости отмечается по всем возрастным группам по сравнению с прошлой неделей. Пик заболеваемости пройден. Он был зафиксирован в середине февраля, — пояснил руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.
При этом в самой донской столице ситуация еще лучше, чем в целом по области. В Ростове-на-Дону количество людей, заразившихся ОРВИ или гриппом за неделю снизилось на 16%. Показатели заболеваемости в городе ниже эпидемического порога на 24%.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области приняты все меры, чтобы обезопасить регион от эпидемии коронавируса. На атипичную пневмонию из Китая было проверено более 200 человек, приехавших из-за границы или контактировавших с путешественниками. Результаты у всех оказались отрицательными.
МедикФорум писал в начале февраля, что в Ростовской области превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. За неделю заболели 24,7 тысячи жителей региона. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области со ссылкой на данные еженедельного мониторинга.
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