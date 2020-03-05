Можно ли ядом скорпиона лечить артрит
Исследование показало, что яд скорпиона снижает уровень воспалений суставов и сокращает количество побочных эффектов, развивающихся при приеме стероидов. Эксперименты пока проводились на мышах.
Ученые утверждают, что яд скорпиона в один прекрасный день будет использоваться для эффективного лечения артритов. В яде содержится белок, который помогает доставлять стероиды более безопасно в организм человека, снижая уровень побочных эффектов. Методику испытали на лабораторных мышах, эксперименты показали, что белок обращает вспять воспалительные процессы суставов, не являясь токсичным для других частей тела. Исследователи надеются помочь множеству людей, разработав безопасный путь лечения миллионов жертв артритов в мире.
Эксперименты проводились сотрудниками Fred Hutchinson Cancer Research Centre. Для пациентов с артритами, принимающими лекарства со стероидами, побочные эффекты могут быть более тяжелыми, чем сама болезнь. К сожалению, стероиды проникают в нашем организме почти во все зоны, кроме тех, где они и нужны сильнее всего. Использование яда скорпиона повысит эффективность лечения артритов и избавит от болей пациентов. Самое главное в том, что эта методика сопровождается минимумом побочных эффектов.
К классическим побочным эффектам лечения артритов стероидами относят ослабление костей, повышенное артериальное давление и увеличивающийся риск инфекций. Именно поэтому стероиды нельзя использовать длительное время. Яд скорпиона содержит семейство белков под названием CDP. Эти белки быстро скапливаются в хрящах суставов. Вместе с собой CDP могут захватывать стероиды, что намного усилит их эффективность, пишет Science Translational Medicine. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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