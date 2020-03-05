Курильщики заражают окружающих своей одеждой
Ткани одежды курильщиков выделяют в атмосферу опасные химические вещества вроде никотина. Простое нахождение рядом с такими людьми представляет такую же опасность, как и вдыхание сигаретного дыма.
Исследование показало очередную опасность, которую курильщики представляют для общества. Хорошо известно о вторичном курении, от которого страдают многочисленные родственники курильщиков, вынужденные дышать табачным дымом. Есть данные о существовании так называемого третичного курения, с которым сталкиваются посетители жилищ и автомобилей курильщиков. Табачный дым впитывается в обивку мебели, салонов авто, стены и другие предметы, а затем при соприкосновении с ними людей он может проникать в их организм. И вот теперь исследование показало, что курильщики своей одеждой угрожают находящимся рядом людям. Оказывается, табачный дым впитывается и в ткани одежды, а потом выделяется в окружающее пространство. Простое нахождение рядом с такой одеждой уже представляет такую же опасность, как и вдыхание табачного дыма.
Никто не может чувствовать себя в безопасности в тех помещениях, где пребывают курильщики. К примеру, в залах кинотеатров, в магазинах, аптеках, больницах и тому подобных местах с большим скоплением людей. Данное исследование проводили ученые из Йельского университета. Несмотря на значительные ограничения, которые введены в отношении курения в публичных местах, эта проблема всё равно сохраняется. Исследование показало, что вредные химические вещества проникают на любые поверхности и задерживаются на длительный срок, отравляя окружающих.
В значительной степени это может объяснить появление рака лёгких у человека, который никогда не курил. Приблизительно 8% опухолей легких фиксируются у людей, которые не пользовались табачными изделиями. Нельзя исключить, что они становятся жертвами не только вторичного (пассивного), но и третичного курения, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий