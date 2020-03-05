Смартфоны усиливают головные боли
Печальная новость для обладателей смартфонов, страдающих от головных болей. Учёные доказали, что эти гаджеты боли в голове усиливают.
Исследование индийских ученых показало, что смартфоны являются фактором риска головных болей, а также причиной их усиления. Ранее существовали предположения о наличии связей между использованием смартфонов и болями, но убедительных доказательств получено не было. Теперь ученые наблюдали за 400 жертвами головных болей, включая мигрени, а также другие разновидности, не вызываемые болезнями. Всех опросили о том, насколько часто они используют смартфоны, как часто сталкиваются с болями, и какие лекарства применяют.
Оказалось, что пользователи смартфонов чаще пили обезболивающие и реже получали от них желаемый эффект, по сравнению с теми, кто смартфонами не пользовался. Полученные данные позволяют предположить, что смартфоны являются потенциальным спусковыми крючком ухудшения течения головных болей. Следовательно, существуют какие-то неизученные наукой механизмы воздействия смартфонов на болевые импульсы человека, и их необходимо исследовать в ходе других научных работ. Результаты нынешнего исследования опубликованы журналом Neurology: Clinical Practice. Они не являются доказательством существования причинно-следственной связи, но подтверждают ее возможность.
По поводу причины связи существуют разные теории. К примеру, пользователи смартфонов чаще наклоняют голову вниз, когда читают с экрана. А это неестественное положение для шеи и головы может оказывать дополнительное давление на позвоночник, усиливая тяжесть головных болей, как было доказано в ходе прежних исследований. Из-за частого использования смартфонов перенапрягаются глаза, и это тоже может спровоцировать боли. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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