Движения глаз помогают воскрешать воспоминания
В ходе исследования ученые выяснили, что движения глаз говорят о попытке человека восстановить в голове воспоминания. Более того, по этим движениям можно предсказать ошибки в этих воспоминаниях.
Исследователи из Baycrest's Rotman Research Institute в Канаде обнаружили, что участники эксперимента совершали характерные движения глаз для того, чтобы вспомнить, видели ли они какой-нибудь образ ранее. По этим движениям можно предсказать ошибки в воспоминаниях. Эти результаты получены благодаря инновационному методу слежения за движениями глаз, разработанному авторами эксперимента. Его результаты свидетельствуют о том, что движения глаз играют функциональную роль в восстановлении памяти. Они могут многое сообщить о резервах памяти человека.
«Когда мы видим кого-то на расстоянии, и его лицо частично скрыто другими людьми или объектами, мозг начинает автоматически сопоставлять доступные для нас черты лица с теми, которые заложены в памяти, - рассказывает старший автор исследования Джордана Винн (Jordana Wynn). - Этот феномен называется «заполнением узоров». Если сопоставление идёт неправильно, то можно ошибочно принять человека за кого-то другого нам знакомого. В ходе нашего эксперимента мы отследили, как с помощью движений глаз предсказывается развитие подобных ошибок».
Результаты исследования публикует научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Вначале участникам эксперимента представили серию из 30 снимков на экране. На следующем этапе они просмотрели другие снимки, среди которых были и ранее увиденные, и совсем новые. Всех попросили вспомнить о том, видели ли они эти изображения раньше или нет. Система тщательно отслеживала движения глаз добровольцев. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий