Движения глаз помогают воскрешать воспоминания

«Когда мы видим кого-то на расстоянии, и его лицо частично скрыто другими людьми или объектами, мозг начинает автоматически сопоставлять доступные для нас черты лица с теми, которые заложены в памяти, - рассказывает старший автор исследования Джордана Винн (Jordana Wynn). - Этот феномен называется «заполнением узоров». Если сопоставление идёт неправильно, то можно ошибочно принять человека за кого-то другого нам знакомого. В ходе нашего эксперимента мы отследили, как с помощью движений глаз предсказывается развитие подобных ошибок».

Исследователи из Baycrest's Rotman Research Institute в Канаде обнаружили, что участники эксперимента совершали характерные движения глаз для того, чтобы вспомнить, видели ли они какой-нибудь образ ранее. По этим движениям можно предсказать ошибки в воспоминаниях. Эти результаты получены благодаря инновационному методу слежения за движениями глаз, разработанному авторами эксперимента. Его результаты свидетельствуют о том, что движения глаз играют функциональную роль в восстановлении памяти. Они могут многое сообщить о резервах памяти человека.Результаты исследования публикует научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America . Вначале участникам эксперимента представили серию из 30 снимков на экране. На следующем этапе они просмотрели другие снимки, среди которых были и ранее увиденные, и совсем новые. Всех попросили вспомнить о том, видели ли они эти изображения раньше или нет. Система тщательно отслеживала движения глаз добровольцев. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ