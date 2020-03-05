Альцгеймер, рак, диабет: виновата супер-бактерия?
Нездоровый образ жизни не всегда отвечает за болезни. Ученые подозревают, что виноваты и бактерии, которые вызывает заболевания пародонта - они смогли связать их с болезнью Альцгеймера, сердечным приступом, диабетом и раком.
Что, если в будущем врачи смогут вылечить практически все заболевания одним препаратом? По мнению международной команды ученых, это может быть не просто мечтой.
Porphyromonas gingivalis - супербактерия?На протяжении десятилетий ученые со всего мира боролись с бактерией Porphyromonas gingivalis, вызывающей пародонтит.
Еще в 1999 году немецкие исследователи связали ее с сердечными приступами и инсультами. По словам Вольф-Дитера Гримма, профессора пародонтологии, у пациентов с воспалением зубного ложа артериальное сужение в пять раз чаще, чем у здоровых людей. А риск смерти от сердечного приступа или инсульта в результате вазоконстрикции в девять раз выше. В долгосрочном исследовании Гримм вместе со специалистами-стоматологами из Университета Северной Каролины (США) исследовал связь между воспалением зубов и сосудистыми заболеваниями.
АльцгеймерВ начале 2019 года международная группа исследователей объявила об открытии: они обнаружили Porphyromonas gingivalis в 90 процентах мозга людей, умерших от болезни Альцгеймера.
"Исследователи подозревали, что между заболеванием и бактерией должна быть прямая связь. Они смогли доказать это в экспериментах на животных. Пероральная инфекция с бактерией заставила ее накапливаться в мозге мышей и образовывать там бета-амилоидные отложения. Они связаны с болезнью Альцгеймера", - пишет издание Focus.
По данным Bild am Sonntag, американские исследователи уже работают над вакцинацией против бактерии, но а сейчас советуют особенно тщательно следить за гигиеной полости рта.
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