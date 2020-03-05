Материнское молоко защитит ребенка от аллергии и астмы

Специалисты считают, что развитие аллергии провоцируют «тепличные» условия, когда малышу не позволяют контактировать с окружающей средой в полной мере. В результате иммунитет не развивается, поскольку ребенка окружает все стерильное.Некоторые из экспертов уверены, что бороться с развитием аллергии можно и нужно, разрешая ребенку прикасаться к лицу грязными руками или возиться в песочнице, к примеру.Молоко матери передает младенцу ее микрофлору, а вместе с ней – сигнальные молекулы ее иммунной системы. Это, впрочем, бесполезно, если астма в семье передается по наследству.