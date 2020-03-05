Простой секрет. Сжатие рук в кулаки помогает нормализовать давление

«Следует встать прямо и расслабить руки, опустив их вдоль тела. На протяжении 35-45 секунд нужно сжимать и разжимать пальцы одной руки, затем после 10 секунд отдыха повторить упражнение с другой», – поделился источник.

Как сообщает MedikForum.ru, проблема повышенного артериального давления в наши дни стала глобальной, выйдя за возрастные границы: гипертонией все чаще страдают молодые поколения, вплоть до подростков. Но существует простой секрет, как нормализовать его, – о нем рассказывается на портале Рамблер/доктор.Суть метода состоит в том, чтобы ритмично сжимать пальцы рук в кулаки.Сжатие рук в кулаки рекомендуется выполнять как с конечностями, опущенными по бокам туловища, так и с вытянутыми параллельно полу. Повторять его нужно ежедневно утром и вечером.Благодаря этому простому секрету можно, помимо восстановления давления, снизить риск развития артрита и остеопороза, укрепить кисти.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках , говорящих об ослаблении сердечной мышцы.