Названы продукты, которые нельзя употреблять с чаем

Очень часто в чай добавляют лимон. Но, если чай горячий, то делать это не имеет смысла, поскольку высокая температура убивает все полезные вещества лимона и он становиться бесполезным. Добавлять его можно только в охлажденный напиток. Ценность чая в том, что он содержит природные антиоксиданты. Мало кто знает, что их количество снижается практически до нуля, если в напиток добавить молоко.Еще один продукт, который часто неправильно добавляют в чай - это мед. Его можно добавлять в напиток только в том случае, если его температура меньше 40 градусов по Цельсию. Если же добавить мед в чай, температура которого составляет более 60 градусов, то он превращается в концероген.