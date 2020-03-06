Обнаружена связь между умом и силой рукопожатия

"Мы видим явную связь между мышечной силой и здоровьем мозга. Сейчас необходимо установить, можем ли мы развивать свой мозг, занимаясь тем, что укрепляет наши мышцы, например, упражнениями со штангой", - пояснил ученый Джозеф Ферт.

Специалисты определили, что люди со слабым рукопожатием имеют меньшую плотность белого вещества в головном мозге. Примечательно, что сила рукопожатия может изменяться с возрастом человека. Это напрямую говорит о том, что изменению подверглись и его умственные способности.