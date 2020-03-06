Обнаружена связь между умом и силой рукопожатия

Рукопожатие

Исследователи из Университета Манчестера выявили связь между силой рукопожатия и умственными способностями. По их словам, люди с крепким рукопожатием могут сохранять хорошую память и острый ум даже в пожилом возрасте.

"Мы видим явную связь между мышечной силой и здоровьем мозга. Сейчас необходимо установить, можем ли мы развивать свой мозг, занимаясь тем, что укрепляет наши мышцы, например, упражнениями со штангой", - пояснил ученый Джозеф Ферт.

Специалисты определили, что люди со слабым рукопожатием имеют меньшую плотность белого вещества в головном мозге. Примечательно, что сила рукопожатия может изменяться с возрастом человека. Это напрямую говорит о том, что изменению подверглись и его умственные способности.
Теги : рукопожатие, мозг
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Малышева рассказала об опасности пластиковой посуды


Обнаружена связь между умом и силой рукопожатия