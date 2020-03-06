Малышева рассказала об опасности пластиковой посуды

Пластиковая посуда

Елена Малышева рассказала о том, какую опасность для здоровья человека представляет пластиковая посуда. По мнению телеведущей, материалы, из которых производят пластиковую посуду, могут содержать опасные токсины. Медик привела в пример недавнюю ситуацию с отзывом термокружек в магазинах IKEA.

Ранее администрация торговых центров была вынуждена отозвать тысячи термокружек из-за высокой концентрации вредных веществ.

Малышева отметила, что производители товаров из пластика часто используют дибутилфталат. Это бесцветная маслянистая жидкость, применяемая в качестве пластификатора поливинилхлорида, каучуков и других полимеров. Вещество повышает упругость и эластичность готового изделия, однако очень опасно для человеческого организма.
Теги : пластик, посуда, Елена Малышева
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