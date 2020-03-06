Малышева рассказала об опасности пластиковой посуды

Ранее администрация торговых центров была вынуждена отозвать тысячи термокружек из-за высокой концентрации вредных веществ.Малышева отметила, что производители товаров из пластика часто используют дибутилфталат. Это бесцветная маслянистая жидкость, применяемая в качестве пластификатора поливинилхлорида, каучуков и других полимеров. Вещество повышает упругость и эластичность готового изделия, однако очень опасно для человеческого организма.