Частый просмотр сериалов и фильмов провоцирует тромбоз

Результаты эксперимента показывают, что, чем дольше человек смотрит кино и сериалы, тем больше он подвержен риску возникновения тромбоза. У четвертой группы, которая проводила за телевизором или компьютером практически все свободное время, риск развития тромбоза увеличился в 1,7 раза.Примечательно, что снизить этот риск не помогают даже регулярные занятия спортом. Единственный способ обезопасить себя от тромбоза - смотреть кинокартины постепенно, без "запоев".