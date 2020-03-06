Частый просмотр сериалов и фильмов провоцирует тромбоз
Исследователи из университета Миннесоты в США определили чем чреват частый просмотр фильмов и сериалов. Чтобы определить последствия "запойного" просмотра кинематографических картин ученые провели эксперимент с участием 15 000 человек, старше 24 лет. Их разделили на четыре группы в зависимости от времени, которое они проводили за просмотров сериалов и фильмов.
Результаты эксперимента показывают, что, чем дольше человек смотрит кино и сериалы, тем больше он подвержен риску возникновения тромбоза. У четвертой группы, которая проводила за телевизором или компьютером практически все свободное время, риск развития тромбоза увеличился в 1,7 раза.
Примечательно, что снизить этот риск не помогают даже регулярные занятия спортом. Единственный способ обезопасить себя от тромбоза - смотреть кинокартины постепенно, без "запоев".
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