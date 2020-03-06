"Рыбный день" раз в неделю повышает интеллект
Американские ученые считают, что человек должен употреблять рыбу хотя бы один раз в неделю. Это способствует улучшению сна и повышению IQ. Исследователи из американского штата Пенсильвания доказали эту теорию, проведя эксперимент с участием 541 ребенка, возрастом от 9 до 11 лет.
Маленьких участников эксперимента разделили на группы, по регулярности приема рыбных продуктов в неделю. Затем дети проходили тест, основанный на "шкале интеллекта Векслера для детей". Результаты тестирования показали, что дети, регулярно употреблявшие рыбу хотя бы один раз в неделю, набирали в среднем на пять баллов больше, чем дети, которые отказывались от рыбы в своем рационе.
Специалисты рекомендуют начинать давать рыбу детям с двухлетнего возраста. Главное вещество, которым обладает рыба, это полинасыщенные жиры омега-3, необходимые для нормального роста и развития ребенка. Последние исследования показывают, что омега-3 положительно влияет на работу мозга и центральной нервной системы.
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