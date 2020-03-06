"Рыбный день" раз в неделю повышает интеллект

Маленьких участников эксперимента разделили на группы, по регулярности приема рыбных продуктов в неделю. Затем дети проходили тест, основанный на "шкале интеллекта Векслера для детей". Результаты тестирования показали, что дети, регулярно употреблявшие рыбу хотя бы один раз в неделю, набирали в среднем на пять баллов больше, чем дети, которые отказывались от рыбы в своем рационе.Специалисты рекомендуют начинать давать рыбу детям с двухлетнего возраста. Главное вещество, которым обладает рыба, это полинасыщенные жиры омега-3, необходимые для нормального роста и развития ребенка. Последние исследования показывают, что омега-3 положительно влияет на работу мозга и центральной нервной системы.