Страшнее туалета: какую опасность таят кухонные губки

Опасность заключается в высокой водопоглощающей способности, а также пористости губок. На один кубический сантиметр губки приходится в среднем около 50 миллиардов различных бактерий. Наибольшую популяцию имеют бактерии, провоцирующие сепсис и менингит.Примечательно, что ученые не смогли очистить бывшую в употреблении губку даже с использованием мощного антисептика. Максимум, на сколько удалось специалистам очистить губку - 60%. Выжившие микробы после процедуры очистки приобретали иммунитет к дезинфекции.