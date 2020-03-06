Страшнее туалета: какую опасность таят кухонные губки
Ученые из Германии заинтересовались микрофлорой кухонных губок и провели подробный анализ микроорганизмов, обитающих в этих изделиях. Результаты оказались настолько шокирующими, что исследователи сразу же пересмотрели список самых опасных мест в доме. Первое место заняла кухня, потеснив туалет и ванную комнату.
Опасность заключается в высокой водопоглощающей способности, а также пористости губок. На один кубический сантиметр губки приходится в среднем около 50 миллиардов различных бактерий. Наибольшую популяцию имеют бактерии, провоцирующие сепсис и менингит.
Примечательно, что ученые не смогли очистить бывшую в употреблении губку даже с использованием мощного антисептика. Максимум, на сколько удалось специалистам очистить губку - 60%. Выжившие микробы после процедуры очистки приобретали иммунитет к дезинфекции.
Оставить комментарий