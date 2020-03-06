Не чистить: диетолог рассказала о правильном способе употребления яблок
Диетолог Ирина Лизун обратила внимание на то, что существует неправильный способ употребления яблок. По ее словам, некоторые люди едят яблоки только после того, как очистят его от кожуры. Однако этого не стоит делать, поскольку в кожуре содержаться элементы, которые способствуют очистке желудочно-кишечного тракта.
"Если кишечник хорошо работает, то организм сам себя и очищает. Пищевые волокна, которые есть в кожуре яблок, способствуют тому, чтобы ничего не застаивалось", - пояснил специалист.
Ирина Лизун напомнила, что многие торговые сети начали покрывать яблоки воском для более длительного хранения плодов. Поэтому, по ее мнению, многие россияне начали очищать их от кожуры.
"Воск так полностью не смоется, но хоть частично убирается. Воски могут дать аллергическую реакцию или сыпь. Если заметили за собой такое, то тогда такие яблоки лучше начать чистить перед едой", - добавила диетолог.
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