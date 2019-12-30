Диетолог Ирина Лизун: за новогодним столом можно "оторваться по полной"
Диетолог Ирина Лизун считает, что однократное употребление сала "Оливье" и других привычных новогодних блюд не может навредить здоровью, и не противоречит ЗОЖ.
"Я не вижу нужды заменять привычные новогодние блюда, если это происходит "через боль и страдания". Если человек такой молодец-молодец и раз в году съест майонез в салате оливье, то ничего страшного с ним не будет. Это сравнимо с тем, что одна тренировка в зале бессмысленна, так же и в обратную сторону работает. Одноразовое потребление не самого "ЗОЖного" салата ? это не катастрофа", ? заверила диетолог в интервью радио Sputnik.
В спортивной диетологии это называется Cheat meal. Суть в том, что после длительного соблюдения жесткой диеты или обычных принципов правильного питания позволить себе "оторваться по полной" - есть все что хочется, не ограничивая себя в количестве. Практика показывает, что на следующий день привычные "ЗОЖные" продукты снова покажутся вкусными и желанными.
АлкогольИрина Лизун также не видит ничего страшного в алкоголе, главное чтобы он был качественный. Можно выбрать бутылку и подороже, а выпить меньше. Также важно пить много воды. Формула простая: на одну порцию алкоголя 1 стакан воды.
ПодготовкаОднако прежде чем "уйти в отрыв", организм все же лучше подготовить. Например, за два дня до Нового года не есть ничего слишком жирного, сладкого и тяжелого, а также не употреблять алкоголь.
Ранее на Медикфорум мы писали о блюдах новогоднего застолья, оставшихся со времен СССР.
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