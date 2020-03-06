Ученые раскрыли факторы, влияющие на размер женской груди
Ученые утверждают, что основную роль в формировании женской груди играют гены. Поэтому попытки уменьшить или увеличить грудь с помощью различных диет и тренировок не увенчаются успехом. Помимо наследственности на размер и форму женской груди могут влиять гормональные всплески.
Маленький размер груди исследователи связывают с недостатком гормонов в период полового созревания. Слишком большой бюст обусловлен гормональным переизбытком. Специалисты предупреждают, что любые изменения размера и формы груди во взрослом возрасте свидетельствуют об изменении гормонального фона женщины.
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