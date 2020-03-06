Интуитивное питание в подростковом возрасте имеет позитивное влияние на будущее

Ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты провели исследование, посвященное интуитивному питанию. Под ним понимается потребление пищи на основе чувства голода и сытости. Нет никаких ограничений в диете. По мнению ученых, такой подход в подростковом возрасте помогает предотвратить в дальнейшем развитием депрессии, расстройства пищевого поведения и других связанных с ними проблем.В исследовании использовали данные из проекта «Ешь» профессора Дианы Неймарк-Штайнер, в рамках которого отслеживалось питание, активность и благополучие подростков по мере взросления. Главой исследования стала Вивиен Хаззард.В данных была представлена подробная информация о почти 1,5 тыс. подростков, которые обследовались в 2010 и 2018 году. Средний возраст был 14,5 года и 22,2 года соответственно. Респонденты заполняли опросник по питанию.В результате было обнаружено, что люди, которые питались интуитивно в подростковом возрасте, испытывали меньше симптомов депрессии, реже страдали от заниженной самооценки, меньше были не удовлетворены своим телом, реже сталкивались с одержимостью своим весом и внешним видом во взрослом возрасте.