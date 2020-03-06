Опасна ли беременным флюорография
Традиционно будущим мамам рекомендуют воздерживаться от рентгенологических исследований, которые подразумевают использование радиации. Но флюорография не представляет особого вреда.
Флюорография - рентгенологическое исследование респираторной системы человека. За относительно небольшое время врач получает полную картину работы легких и дыхательных путей, что позволяет выявить некоторые скрытно протекающие болезни. Данная методика насчитывает уже много десятилетий, она активно применяется среди самых разных пациентов. К примеру, с помощью флюорографии можно выявить скрытые формы туберкулеза и ряд профессиональных болезней, связанных с воздействием вредных частиц на лёгкие. Естественно, что этот метод является одним из самых надёжных при обнаружении болезней лёгких.
Флюорография позволяет определять и некоторые изменения в сердечно-сосудистой системе. Её основная ценность - выявление патологий на ранней стадии, когда эффект лечения будет максимальным. Следовательно, врачи смогут предотвратить ухудшение симптомов, а это особенно важно для будущих мам, которые отвечают не только за свою жизнь, но и за ребёнка. Флюорографические исследования рекомендуются людям разных возрастов, и нет причин отказываться от них даже беременным.
В современных флюорографических аппаратах ионизирующее излучение сведено до минимума, и они почти полностью безопасны для беременных и детей. Конечно, эти исследования надлежит проводить только по показаниям врача в том случае, если он видит в этом необходимость. Что же касается рутинных или профилактических осмотров с помощью любых видов рентгенологического исследования, то они будут уместны только после родов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий