Как игра в футбол грозит потерей зрения
У футболистов, регулярно отбивающих мячи головой, могут возникнуть проблемы со зрением, утверждают медики. Специалисты обследовали 78 человек, регулярно занимающихся игрой в футбол и диагностировали у них кратковременные патологические изменения в цепи, которая связывает глаз с серым веществом.
Ученые подчеркивают, что это не сотрясение мозга. Они провели эксперимент, в рамках которого попросили половину участников исследования лишь отбить мяч головой. В результате у каждого из этих футболистов были отмечены нарушения в процессе связывания зрительного аппарата и когнитивных функций. В частности, это проявлялось в нарушении внимании и концентрации.
Подобные открытия могут быть актуальны и для других видов спорта – в частности, бокса, регби и некоторых других, утверждают ученые.
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