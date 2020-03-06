Как игра в футбол грозит потерей зрения

Ученые подчеркивают, что это не сотрясение мозга. Они провели эксперимент, в рамках которого попросили половину участников исследования лишь отбить мяч головой. В результате у каждого из этих футболистов были отмечены нарушения в процессе связывания зрительного аппарата и когнитивных функций. В частности, это проявлялось в нарушении внимании и концентрации.Подобные открытия могут быть актуальны и для других видов спорта – в частности, бокса, регби и некоторых других, утверждают ученые.