Диагностика лимфомы: главные симптомы рака лимфотиечской системы
Лимфома - рак лимфатической системы. Он развивается в лимфоцитах, которые являются типом лейкоцитов. Эти клетки помогают бороться с болезнями в организме и играют важную роль в иммунной защите организма. Симптомы лимфомы схожи с симптомами некоторых вирусных заболеваний. Главное отличие - длительность. Вот список основных симптомов лимфомы.
Многие не будут испытывать симптомов вообще. Другие могут заметить отек лимфатических узлов по всему телу. Отек происходит в области шеи, паха, живота или подмышек. Сами по себе отеки безболезнены, но становятся болезненными, если увеличенные железы давят на органы, кости и структуры организма. Некоторые люди путают лимфому с болями в спине.
Схожесть с вирусными заболеваниямиСовпадение симптомов может привести к неправильной диагностике. Лимфатические узлы могут набухать при распространенных простудных инфекциях. Разница: при лимфоме отек не проходит длительное время. Боль вероятнее будет сопровождать опухоль, если она произошла из-за инфекции.
Симптомы всех типов лимфомы включают:
- продолжающаяся лихорадка (высокая температура) без инфекции
- ночная потливость и озноб
- потеря веса и снижение аппетита
- необычный зуд по телу
- постоянная усталость, недостаток энергии
- боль в лимфатических узлах после употребления алкоголя
- Боль, слабость, паралич или измененное ощущение могут возникнуть, если увеличенный лимфатический узел давит на спинной мозг или спинной мозг.
Дополнительные симптомы неходжкинской лимфомы включают:
- постоянный кашель
- сбивчивое дыхание
- боль или отек живота
Любой, у кого постоянно опухшие лимфотические узлы, должен незамедлительно обратиться к врачу за консультацией.
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