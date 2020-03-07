Диагностика лимфомы: главные симптомы рака лимфотиечской системы

Диагностика лимфомы: главные симптомы рака лимфотиечской системы

Лимфома - рак лимфатической системы. Он развивается в лимфоцитах, которые являются типом лейкоцитов. Эти клетки помогают бороться с болезнями в организме и играют важную роль в иммунной защите организма. Симптомы лимфомы схожи с симптомами некоторых вирусных заболеваний. Главное отличие - длительность. Вот список основных симптомов лимфомы.

Многие не будут испытывать симптомов вообще. Другие могут заметить отек лимфатических узлов по всему телу. Отек происходит в области шеи, паха, живота или подмышек. Сами по себе отеки безболезнены, но становятся болезненными, если увеличенные железы давят на органы, кости и структуры организма. Некоторые люди путают лимфому с болями в спине.

Схожесть с вирусными заболеваниями

Совпадение симптомов может привести к неправильной диагностике. Лимфатические узлы могут набухать при распространенных простудных инфекциях. Разница: при лимфоме отек не проходит длительное время. Боль вероятнее будет сопровождать опухоль, если она произошла из-за инфекции.

Симптомы всех типов лимфомы включают:

  • продолжающаяся лихорадка (высокая температура) без инфекции
  • ночная потливость и озноб
  • потеря веса и снижение аппетита
  • необычный зуд по телу
  • постоянная усталость, недостаток энергии
  • боль в лимфатических узлах после употребления алкоголя
  • Боль, слабость, паралич или измененное ощущение могут возникнуть, если увеличенный лимфатический узел давит на спинной мозг или спинной мозг.

Дополнительные симптомы неходжкинской лимфомы включают:

  • постоянный кашель
  • сбивчивое дыхание
  • боль или отек живота
Лимфома может быстро распространяться от лимфатических узлов к другим частям тела через лимфатическую систему. Поскольку раковые лимфоциты распространяются в другие ткани, иммунная система не может эффективно защищаться от инфекций. 

Любой, у кого постоянно опухшие лимфотические узлы, должен незамедлительно обратиться к врачу за консультацией.

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Теги : лимфома
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