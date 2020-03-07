Как преодолеть тягу к калорийной еде, если вы худеете
Исследования показывают, что люди, чьи диеты для похудения более гибкие, теряют больше веса и достигают более низких ИМТ, чем те, кто придерживается подхода «все или ничего», и отказывает себе в любимых продуктах или придерживается заранее определенного приема пищи (количество, калорийность, разнообразие и т.д.). Вот несколько советов, которые помогут преодолеть тягу к калорийной пище.
Стратегии преодоления тяги к калорийной еде
- Когда вы жаждете любимого пончика, сначала выпейте большой стакан воды. Мы часто думаем, что голодны, когда хочется пить. Доказано, что увеличение потребления воды способствует снижению веса.
- Многие люди получают достаточно белка из рациона, но не все. Пожилые люди, вегетарианцы, веганы особенно подвержены риску низкого содержания белка. Протеин дает больше сытости, чем любой другой макроэлемент. Самый вкусный кусок торта не выглядит привлекательным после протеинового коктейля или куриной грудки. Если нужно больше белка в рационе, добавьте его. Вы увидите, что тяга к картошке фри и пирожным угаснет.
- Используйте маленькие тарелки. Это действительно имеет значение, заставляя мозг не хотеть излишка пищи, когда мы доедаем все, что есть на тарелке.
- Ешьте медленнее, смакуя каждый кусочек, и хорошо жуйте. Люди, быстро поглощающим обед, не чувствует сытости - в мозг не успевают дойти соответствующие сигналы..
- Убедитесь, что еда действительно вкусная. Вы не почувствуете себя счастливым, съев яйцо с огурцом на завтрак и творог с редькой на обед. Однообразная, скучная диета не приводит к долгосрочному похудению. Убедитесь, что рацион разнообразен - это помогает достичь необходимого уровня витаминов и минералов.
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