Рацион с высоким содержанием калия действительно может защитить сосуды?
Диетические рекомендации устанавливают норму натрия в 2300 миллиграммов в день - примерно на чайную ложку. Реальность такова, что большинство людей потребляют намного больше - 3400-5000 миллиграммов в день. Это связано с развитием болезней сердца и гипертонии.
Увеличение потребления калия врачи связывают с артериальным давлением и сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Бананы хорошо известны как источник калия, но этот минерал можно найти в листовой зелени, корнеплодах, картофеле и моркови, цитрусовых и винограде.
ИсследованиеШеннон Леннон, доцент кафедры кинезиологии и прикладной физиологии в Университете штата Делавэр (США), решила выяснить, оказывает ли диета с высоким содержанием калия защитный эффект на функцию кровеносных сосудов у "солеустойчивых" взрослых. Люди с соленой устойчивостью не испытывают повышения артериального давления после приема пищи с высоким содержанием соли.
Их реакция на натрий имеет значение: большинство взрослых устойчивы к соли в молодом и среднем возрасте, но у них развивается высокое кровяное давление в старости.
Команда Леннона набирала участников для исследования с контролируемым питанием, в котором представлены различные количества калия и натрия. Две диеты с высоким содержанием натрия с различными уровнями калия. Третья - меньше как натрия, так и калия.
ВыводыДиеты с высоким содержанием натрия могут повлиять на способность кровеносных сосудов расширяться. Со временем это приводит к жесткости.
«Мы рекомендуем потреблять меньше соли, но это очень сложно, слишком много продуктов, которые мы едим чрезмерно соленые. Врачи должны продолжать рекомендовать это, но высокий уровень калия может быть способом, чтобы компенсировать негативные последствия соли», - говорит Леннон.
В настоящее время исследование продолжается.
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