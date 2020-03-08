Сотни заболевших коронавирусом в США проходили через скрининг а аэропорту
Эпидемиолог из Гарварда предупредил, что скрининг путешественников может выявить только один из трех случаев коронавируса, а это значит, уже могут быть сотни случаев коронавируса в США, источником которых стали люди, успешно преодолевшие скрининг в аэропорту.
Марк Липситч, глава Центра динамики инфекционных заболеваний при Гарвардской школе здравоохранения имени Чана, заявил, что недавнее моделирование сравнило число людей, у которых, вероятно, проявляются симптомы коронавируса, с числом, выявленным в программах скрининга путешественников, с использованием надежной программы скрининга в Сингапуре как мировой золотой стандарт.
Результат показал, что процедуры большинства стран пропускают две трети путешественников с симптомами коронавируса, что, по словам Липсича, может объяснить недавнее появление группы случаев в Вашингтоне, где умерло 10 человек. Липситч сказал, что путешественники, больные коронавирусом прибыли в США четырьмя-шестью неделями ранее, но их пропустили при скрининге, что привело к вспышке в Сиэтле.
«Я думаю, что к этому моменту наверняка могут быть сотни, если не больше случаев Соединенных Штатов», - сказал Липсич. - Существует много случайностей в процессе передачи, когда конкретный случай вызывает или не вызывает цепочку передачи».
Инфицирование SARS-CoV-2 (официальное название коронавируса) возможно ждет 20–60% населения земли. Ученый утверждает, что широкий диапазон является показателем сохраняющейся неопределенности данных.
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