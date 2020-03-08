Посттравматический стресс (ПТСР) часто встречается после перенесеных травм и насилия
30% выживших после травм будут иметь посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) от умеренной до тяжелой степени тяжести в течение первого года после инцидента. Это утверждают ученые после исследования, проведенного Йельской школой общественного здравоохранения.
Доцент Сара Лоу и ее коллеги объединили данные более чем 3000 человек, которые проходили лечение в отделениях неотложной помощи в шести странах: Австралии, Израиле, Японии, Нидерландах, Швейцарии и Соединенных Штатах.
Исследование, опубликованное в журнале «Психологическая медицина», изучало симптомы посттравматического стресса ПТСР с течением времени и показало, что 64,5% участников демонстрируя низкие симптомы посттравматического стресса. Остальные 35,6% попали в одну из четырех моделей, включая первоначально высокое проявление ПТСР, которые со временем уменьшились (16,9%), умеренные проявление (6,7%), отсроченные симптомы (5,5%) и хронически высокий уровень (6,5%).
У переживших насилие больший риск посттравматического стресса (ПТСР)Травмы, которые были вызваны физическим насилием, по сравнению с другими причинами, были особенно прогностическими для непосредственных и долгосрочных симптомов в течение первого года. Выжившие, которые имели опыт межличностного насилия, включая физическое и сексуальное, также подвергались большему риску.
Исследование показало, что более высокий уровень образования связан с меньшим количеством случаев посттравматического стресса.
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