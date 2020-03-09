Употребление хлопьев на завтрак может быть опасно
Ученые провели ряд исследований, результаты которых подтверждают отсутствие пользы для организма употребления хлопьев на завтрак. Более того, были установлены негативные последствия от такого завтрака. Проблема заключается в высоком содержании сахара во всех сухих хлопьях. Наибольший вред могут получать дети, которые не соблюдают дозировку, указанную производителем.
"Наблюдения показали, что дети едят в 2-3 раза больше, чем написано в рекомендованных нормах. Получается, что уровень сахара возрастает в несколько раз", - утверждают исследователи.
Ученые предполагают, что по этой причине в мире увеличивается количество детей, страдающих ожирением.
"Если вы не можете отказаться от молочных завтраков, то можно попробовать использовать не покупные хлопья, а гранолу собственного приготовления", - посоветовали ученые.
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