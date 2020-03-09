Употребление хлопьев на завтрак может быть опасно

"Наблюдения показали, что дети едят в 2-3 раза больше, чем написано в рекомендованных нормах. Получается, что уровень сахара возрастает в несколько раз", - утверждают исследователи.

"Если вы не можете отказаться от молочных завтраков, то можно попробовать использовать не покупные хлопья, а гранолу собственного приготовления", - посоветовали ученые.

Ученые предполагают, что по этой причине в мире увеличивается количество детей, страдающих ожирением.