Оптимизм оказался способен снижать риск развития опасных заболеваний

Исследователи в течение 18 лет наблюдали за более чем 9000 людей, которые находились в браке. Оказалось, что оптимистичные партнеры помогают своим супругам вести здоровый образ жизни, правильно питаться и сохранять физическую активность. Ранее медики считали, что склонность к оптимизму передается по наследству, однако последние исследования показывают, что эту черту характера можно приобрести.Особенно это проявляется в том случае, когда люди кардинально изменяют себя, находясь под влиянием другого человека.