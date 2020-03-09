Врач рассказал о самых опасных алкогольных напитках

"Позиция Всемирной организации здравоохранения и современной наркологии заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах, но трудно сравнить эффект от одного бокала за вечер и от традиционного соревнования - кто выпьет больше и крепче, со "штрафными" и "посошками", - добавил Кубарев.

"Нет пользы и в заводском пиве. На большинстве предприятий оно получается не путем естественного брожения, а производится из концентрата", - подчеркнул нарколог.

Врач рассказал, что наибольшую опасность таят коктейли, поскольку содержат всевозможные красители и другую "химию", губительное воздействие которой увеличивается в связке с алкоголем.