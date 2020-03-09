Ученые назвали основные причины мужского облысения

Вторая причины облысения - это неправильный образ жизни, который включает частые стрессы, недостаток витаминов и несбалансированное питание. По приблизительным подсчетам, здоровый человек ежедневно теряет от 50 до 150 волос, но, если мужчина много нервничает, то этот показатель увеличивается в разы.Исследователи напоминают, что в некоторых случаях облысение может быть симптомом более серьезного недуга. Поэтому врачи рекомендуют обратиться в больницу при выпадении большого количества волос.