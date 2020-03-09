Ученые назвали основные причины мужского облысения
Ученые рассказали, что наиболее частой причиной мужского облысения является генетическая предрасположенность, которая передается по наследству. Примечательно, что в 75% склонность к облысению передается по материнской линии, еще 20% - по отцовской линии. В 5% случаев человек становится первым в своем роду с приобретенной склонностью к облысению.
Вторая причины облысения - это неправильный образ жизни, который включает частые стрессы, недостаток витаминов и несбалансированное питание. По приблизительным подсчетам, здоровый человек ежедневно теряет от 50 до 150 волос, но, если мужчина много нервничает, то этот показатель увеличивается в разы.
Исследователи напоминают, что в некоторых случаях облысение может быть симптомом более серьезного недуга. Поэтому врачи рекомендуют обратиться в больницу при выпадении большого количества волос.
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