Простуда: самые эффективные и бесполезные домашние средства

Простуда: самые эффективные и бесполезные домашние средства

Простуда раздражает, но ее редко можно избежать, особенно в холодное время года. Быстрое выздоровление тем более важно. Вот эффективные средства, и те, о которых лучше забыть.

Эффективные средства для скорейшего выздоровления

1. Пейте много, если у вас простуда

Достаточное количество жидкости важно для быстрого удаления патогенов из носа и слизистых оболочек. Когда слизистые оболочки достаточно увлажнены, они будут производить достаточно слизи.

2. Стимулируйте выработку пота

Пот помогает против симптомов простуды: его образование стимулирует иммунную систему, а вирусы и бактерии выводятся через кожу. Потеть поможет теплая одежда и горячие напитки.

3. Действительно отдыхайте

Многие не хотят отсутствовать на работе из-за такой "мелочи" как простуда: отдыхайте и спите спокойно. Это укрепит иммунитет и даст возможность организму пустить все силы на борьбу с вирусом.

Это не помогает против простуды - бесполезные средства

Антибиотики

Причина: большинство простуд вызвано вирусами. Антибиотики  работают только против бактерий.

Горячий грог, вино, пиво и другие алкогольные напитки

Популярное домашнее средство от простуды ухудшает течение болезни. Считается, что высокое содержание алкоголя в горячих алкогольных напитках "убивает бактерии и вирусы". Алкоголь замедляет иммунную систему., она не может быстро идентифицировать возбудителей. Лучше предпочесть имбирный чай. Содержащийся в нем витамин С и магний действительно поддерживают иммунную систему.

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Теги : простуда, простудные заболевания
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