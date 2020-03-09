Простуда: самые эффективные и бесполезные домашние средства
Простуда раздражает, но ее редко можно избежать, особенно в холодное время года. Быстрое выздоровление тем более важно. Вот эффективные средства, и те, о которых лучше забыть.
Эффективные средства для скорейшего выздоровления
1. Пейте много, если у вас простудаДостаточное количество жидкости важно для быстрого удаления патогенов из носа и слизистых оболочек. Когда слизистые оболочки достаточно увлажнены, они будут производить достаточно слизи.
2. Стимулируйте выработку потаПот помогает против симптомов простуды: его образование стимулирует иммунную систему, а вирусы и бактерии выводятся через кожу. Потеть поможет теплая одежда и горячие напитки.
3. Действительно отдыхайтеМногие не хотят отсутствовать на работе из-за такой "мелочи" как простуда: отдыхайте и спите спокойно. Это укрепит иммунитет и даст возможность организму пустить все силы на борьбу с вирусом.
Это не помогает против простуды - бесполезные средства
АнтибиотикиПричина: большинство простуд вызвано вирусами. Антибиотики работают только против бактерий.
Горячий грог, вино, пиво и другие алкогольные напиткиПопулярное домашнее средство от простуды ухудшает течение болезни. Считается, что высокое содержание алкоголя в горячих алкогольных напитках "убивает бактерии и вирусы". Алкоголь замедляет иммунную систему., она не может быстро идентифицировать возбудителей. Лучше предпочесть имбирный чай. Содержащийся в нем витамин С и магний действительно поддерживают иммунную систему.
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