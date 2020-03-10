Почему апельсины оказались полезными для сердца

Специалисты считают, что к нормализации артериального давления приводит употребление солей калия, которые в достатке содержаться в апельсинах. Это вещество позволяет не только регулировать давление, но поддерживать нормальные сердечные ритмы.Употребление апельсинов положительно влияет и на сосуды. Формируя "хороший" холестерин, этот фрукт не дает развиваться расширению вен. Диетологи провели исследование, определяя концентрацию витаминов А, С и Е на протяжении 18 лет у 2,4 тысячи участников эксперимента. Оказалось, что низкое содержание этих витаминов в организме повышает риск инсульта в несколько раз. Восполнить необходимый баланс этих витаминов могут один апельсин в день или два стакана апельсинового сока.