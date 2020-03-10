Врачи до сих пор не могут определить, какая родинка может перерасти в рак

"Миной замедленного действия» может оказаться любая родинка. Причем чаще всего никто не смог бы предсказать, что с ней могли возникнуть проблемы!", - утверждает Сергеев.



"Поэтому перестаньте заклеивать родинки пластырем, замазывать их толстым слоем крема, панически бояться задеть их и удалять как бы чего не вышло. Главная задача — дойти до врача при появлении первых изменений", - пояснил дерматолог.

Об этом рассказал врач-дерматолог, председатель правления Общества дерматоскопии и оптической диагностики кожи Юрий Сергеев. По его словам, примерно 25-30% меланом развиваются из родинок. Причем спровоцировать это могут многие факторы: гормональный перестройки, травмы, ожоги и другие.