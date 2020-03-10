Женские гормональные циклы не влияют на восприятие мужчин

Однако новые исследования, проведенные в Геттингенском университете с использованием самой большой на данный момент выборки, ставят под сомнение предыдущие результаты. Новая работа показывает, что изменения в цикле женщин не влияют на их предпочтения в выборе мужчин.Однако исследователи обнаружили, что, когда наступает фертильное окно, женщины находили всех мужчин немного более привлекательными и, независимо от их гормонального цикла, мужчины, умеющие флиртовать, оценивались как более привлекательные для сексуальных отношений, но менее привлекательные для долгосрочных.При этом никакой зависимости с фазой цикла или уровнями гормонов обнаружено не было.