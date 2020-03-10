Врачи предостерегли от употребления алкоголя с шоколадом
Сочетание алкогольных напитков и шоколада приводит к большим нагрузкам на поджелудочную железу и может серьезно повлиять на здоровье человека. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, пищеварительной системе приходиться одновременно противостоять сладкому и спиртному.
"После выхода из желудка половина алкоголя попадет в печень, а половина — в поджелудочную. Если печень может обезвредить алкоголь, то поджелудочная такого механизма не имеет", - пояснил врач.
Об опасности одновременного употребления сладкого и алкоголя повышает риск интоксикации организма. Это происходит из-за того, что алкоголь задерживается дольше в организме.
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