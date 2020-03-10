Врачи предостерегли от употребления алкоголя с шоколадом

"После выхода из желудка половина алкоголя попадет в печень, а половина — в поджелудочную. Если печень может обезвредить алкоголь, то поджелудочная такого механизма не имеет", - пояснил врач.

Об опасности одновременного употребления сладкого и алкоголя повышает риск интоксикации организма. Это происходит из-за того, что алкоголь задерживается дольше в организме.