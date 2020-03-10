Перечислены опасные продукты для беременных
Насыщенные жиры и линолевые кислоты представляют угрозу для беременных женщин. Такое мнение высказали австралийские ученые из университета Гриффита в Натане. По их словам, самыми опасными продуктами для беременных являются майонез, растительное масло и чипсы.
Большое количество нутриентов приводит к нарушениям в развитии и здоровья плода. Ученые провели эксперименты на грызунах и выяснили, что омега-6 жиры повышают уровень сигнальных молекул, а они провоцируют воспаления в организме. Исследователи напоминают, что воспаления существенно увеличивают вероятность выкидыша.
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