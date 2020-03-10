Перечислены опасные продукты для беременных

Большое количество нутриентов приводит к нарушениям в развитии и здоровья плода. Ученые провели эксперименты на грызунах и выяснили, что омега-6 жиры повышают уровень сигнальных молекул, а они провоцируют воспаления в организме. Исследователи напоминают, что воспаления существенно увеличивают вероятность выкидыша.