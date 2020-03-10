Простой глазной трюк может восстановить воспоминания

«Когда мы видим предмет, лицо, что-то еще, мы уводим взгляд туда, где мы это видели в первый раз. Мозг сравнивает то, что мы видим, с картинкой в памяти и идентифицирует их как одинаковые», - рассказывает Брэдли Бухсбаум, старший научный сотрудник исследовательской больницы Бейкрест при Исследовательском институте Ротмана в Канаде.

Новое исследование, опубликованное в журнале PNAS, показывает связь между движениями глаз и восстановлением памяти. Исследователи говорят, что когда люди пытаются вспомнить что-то, они уводят взгляд в сторону, куда они смотрели в первый раз, когда формировалось воспоминание.В рамках исследования ученые попросили группу лиц запомнить три десятка новых изображений, демонстрируемых на экране. После этого им дали посмотреть на другую серию картинок, в которых были ранее показанные и новые, но схожие изображения.Позже участников попросили вспомнить картинки, которые они видели, глядя на пустой экран. Исследователи наблюдали за движениями глаз и обнаружили, что участники, которые смотрели в ту часть экрана, где было показано нужное изображение, быстрее его вспоминали.