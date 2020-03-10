Больной желудок – не повод отказываться от шашлыка
Врач считает, что нужно всего лишь придерживаться нескольких простых правил.
С приходом весны люди, соскучившиеся по солнцу и свежему воздуху, потянулись за город на свои дачные участки и просто на природу, чтобы устроить там пикники. А какой же пикник без шашлыка? К сожалению, люди с больным желудком вынуждены отказывать себе в этом ритуальном лакомстве, знаменующем победу над зимой.
А между тем, даже язвенники могут позволить себе немного отступить от строгой диеты и отведать жареного на открытом огне мяса. Следует всего лишь придерживаться нескольких правил, озвученных заведующим отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфредом Богдановым.
Прежде всего необходимо соблюдать правильную технологию приготовления шашлыка. В процессе маринования мяса нельзя использовать майонез и быть крайне осторожными с уксусом, добавляя его по минимуму.
Совет этот полезен не только людям с патологиями желудочно-кишечного тракта, но даже вполне здоровым гражданам. После зимы организм не готов сразу переварить большое количество слишком тяжелой кисло-острой пищи.
Необходимо также тщательно следить за степенью прожарки шашлыка, чтобы он не был сырым, что чревато микробами, но и не превратился в обугленные куски, которые также вредны для организма.
Совсем уж невероятный совет для любителей праздников на природе дал Богданов в отношении алкоголя. По его мнению, на пикниках следует как можно больше есть свежих овощей, а вот с горячительными напитками лучше соблюдать осторожность, если нет никакой возможности отказаться от их употребления совсем.
Ранее сообщалось, что при употреблении шашлыка организм человека получает дополнительную дозу натуральных антиоксидантов, заявили ученые. Антиоксиданты – это вещества, защищающие от развития воспаления и рака.
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