Эксперты: музыка помогает восстановиться после инсульта

Суть исследования заключалась в том, что перенесшим инсульт добровольцам давали слушать музыку, либо предлагали освоить игру на различных музыкальных инструментах, будь то барабаны или клавишные.Эксперимент показал, что в эти моменты у людей поднималось настроение и они могли лучше сосредоточиться. Кроме того, улучшалась моторика рук.Как отмечают специалисты, после инсульта пациенты сталкиваются с такими проблемами как нарушение речи, проблемы с памятью, депрессия и чувство тревоги. После «музыкальной» терапии врачи отметили улучшения у 139 пациентов из 177.