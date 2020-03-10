Эксперты: музыка помогает восстановиться после инсульта
Ученые провели исследование и выяснили, что, прослушивая музыку или играя на любом музыкальном инструменте, можно быстрее восстановиться после инсульта. Как считают врачи, в такие моменты происходит стимуляция головного мозга и настроение у людей повышается.
Суть исследования заключалась в том, что перенесшим инсульт добровольцам давали слушать музыку, либо предлагали освоить игру на различных музыкальных инструментах, будь то барабаны или клавишные.
Эксперимент показал, что в эти моменты у людей поднималось настроение и они могли лучше сосредоточиться. Кроме того, улучшалась моторика рук.
Как отмечают специалисты, после инсульта пациенты сталкиваются с такими проблемами как нарушение речи, проблемы с памятью, депрессия и чувство тревоги. После «музыкальной» терапии врачи отметили улучшения у 139 пациентов из 177.
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