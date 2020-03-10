Врач рассказал о симптомах и профилактике варикоза вен

Кандидат медицинских наук, хирург высшей категории, руководитель отделения сосудистой хирургии московской больницы Владимир Николаевич Золкин рассказал о симптомах и профилактике варикозной болезни.

Врач отметил, что у 70 процентов пациентов, которые страдают этим заболеванием, такие же проблемы были и у их мам и бабушек. По женской линии этот варикоз передается часто.

Также этому заболеванию подвержены люди определенных профессий: парикмахеры, продавцы, педагоги,

врачи-хирурги, медицинские сестры, ассистирующие во время длительных операций, бухгалтеры, кассиры, диспетчеры, журналисты, программисты.

Варикозная болезнь развивается, когда люди мало работают мышцами. Вены начинают «лениться», их стенки теряют упругость, клапаны провисают и перестают выполнять свои обязанности. Тогда появляются первые признаки варикозной болезни: чувство сильной усталости в ногах, онемение, судороги, а позже появляются варикозные звездочки, узелки. Через некоторое время их количество увеличивается, и тогда справиться с болезнью намного сложнее.

Бороться с варикозом помогут компрессионные гольфы или колготы. Также если у человека сидячая работа или приходится много стоять, то нужно периодически делать упражнения. Например, поприседать или пройтись.

«Всем своим пациенткам я настоятельно рекомендую плавание, и полагаю, что ничего лучшего для профилактики варикозной болезни не существует. Во время плавания работают все группы мышц, и это просто идеально. Очень полезен велосипед, прекрасно активизирующий мышцы ног. Весьма полезны и такие виды спорта, как: ходьба, бег, лыжи. А вот силовые и боевые единоборства, тяжелую атлетику, да и таскание слишком тяжелых сумок с рынка домой таким людям я бы категорически запретил», - сказал врач.

Кроме того, женщинам следует носить удобную обувь с невысокими каблуками.

По словам медика, по вечерам людям, которые входят в группы риска, желательно делать легкий массаж — от пальцев ног и вверх, по ходу венозного оттока, сообщает издание «Правда».