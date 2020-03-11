Онкологи назвали малоизвестные признаки рака легких

«Отечность лица или шеи может быть ранним сигналом организма о развитии рака легких. Она возникает из-за того, что опухоль перекрывает верхнюю полую вену, блокируя путь для оттока крови из верхних частей тела. В результате лицо и шея начинают распухать от дополнительной жидкости», - пояснили эксперты.

Как сообщает MedikForum.ru, рак легких обычно не вызывает заметных признаков, пока не распространится через легкие в другие части тела. Как правило, это означает мрачный прогноз. Примерно каждый третий заболевший человек живет только год после того, как был диагностирован недуг. По словам медиков, показатели выживаемости различаются в зависимости от того, как далеко распространился рак на момент постановки диагноза. Вот почему очень важно выявлять данное заболевание как можно раньше, а сделать это возможно только зная его симптомы, в том числе малоизвестные.О таких сигналах болезни врачи-онкологи рассказали изданию Express. Специалисты констатировали: хотя одним из наиболее распространенных признаков рака легких является кашель, менее известным симптомом является отек лица и шеи.Медики добавили: при возникновении этого вида рака можно заметить изменение цвета кожи на груди – она краснеет или приобретает синеватый оттенок. Это обусловливается давлением опухоли на кровеносные сосуды.Среди других малоизвестных признаков рака легких онкологи выделили боль в плече или верхней части спины – следствие давления опухоли на диафрагмальный нерв в легких.Частая пневмония и другие легочные инфекции также могут быть предупреждающим симптомом опасного заболевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о ранних признаках рака кишечника.