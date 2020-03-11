Роспотребнадзор рассказал, как защититься от клещей

Роспотребнадзор дал рекомендации для защиты от клещей при посещении лесов, парков и садово-огородных участков. Необходимо использовать специальные костюмы и репелленты и делать профилактические прививки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Клещевой вирусный энцефалит является острым инфекционным вирусным заболеванием с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствиями данного заболевания могут быть нарушение здоровья, приводящее к инвалидности или смерти. Заразиться клещевым энцефалитом можно при посещении лесов, парков и садово-огородных участков; при употреблении сырого молока и молочных продуктов, а также если животные или люди принесли клещей на одежде, шерсти, с цветами и другими предметами.

При походе в места, где могут быть клещи, нужно надевать специальные защитные костюмы или приспособленную одежду, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна быть с длинными рукавами, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею следует закрыть косынкой. Также для защиты от клещей используют отпугивающие средства - репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Находясь на природе в сезон активности клещей, нужно периодически осматривать одежду и тело, и выявленных клещей снимать.

Кроме того, можно делать профилактические прививки против клещевого энцефалита в поликлиниках после консультации с медиком. При этом завершить весь прививочный курс следует за две недели до выезда в неблагополучную территорию.

Еще одной специфической мерой профилактики является серопрофилактика, которую после укуса клеща проводят в больницах. Она проходит в течение 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации по показаниям.



Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Уральский, Северо-Западный, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, Ярославская и Тверская области. Территория Москвы и Подмосковья является благополучной по клещевому энцефалиту.

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что основными признаками заболевания являются озноб, сильная головная боль, резкий подъем температуры до 38-39 градусов, тошнота и рвота.



